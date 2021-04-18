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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

100 إصدار فقط .. مازدا 6 تكشف نسختها المحدودة "كورو" 2021

100 اصدار فقط ..
100 اصدار فقط .. مازدا 6 تكشف عن نسختها المحدودة "كورو" 2021

تواصل شركة مازدا اليابانية تألقها عبر أسواق السيارات العالمية، وتعد النسخة التي MAZDA 6 موديل 2021 واحدة من اقوى الاصدارات التي تنطلق من داخل الأسطول الياباني العريق، و عززت مازدا من تواجدها عبر إصدارها المميز و الذي يحمل اسم كورو.

 يأتي هذا الإصدار عبر 100 نسخة فقط، حيث تنقسم إلى 50 نسخة من فئة السيدان، و الـ50 نسخة الاخرى من فئة الهاتشباك، أما عند القدرات الفنية لتلك المركبة، فسوف تستمد قوتها من محرك بنزين سكاي اكتيف جي، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصان متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 6 سرعات.

كما تأتي بمحرك آخر بقوة 143 حصان، و تتسارع عجلات تلك النسخة عبر ناقل حركة مانيوال و آخر أوتوماتيكي الأداء، و بالنظر إلى التصميم الخارجي، فظهرت النسخة المحدودة "كورو" باطلالة عصرية تجمع بين الانسيابية و المفهوم الرياضي، حيث زودت بشبكة أمامية سوداء اللون، تحتوي على العديد من الفتحات الهوائية، والتي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع التوزيع الديناميكي للهواء.

تضم أيضًا عجلات رياضية مدعومة بجنوط سوداء من 10 أضلاع، و مرايات جانبية كهربائية، مزودة بشرائط ضوئية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع مصابيح امامية أكثر عدوانية، و تموجات جانبية وفتحة سقف كهربائية.

مع مقصورة داخلية تتسم بالرحابة و تزداد مساحتها عن طي المقاعد الخلفية، و فرامل يد كهربائية، و مقود حركة متعدد المهام، يضم حزمة من وسائل التحكم، و مكييف هواء ثنائية التوزيع، و مقاعد أمامية و خلفية من الجلد و الذي يميزه اللون الأحمر، و منظومة عادم ثنائية الأداء، و عواكس اضاءة خلفية.

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