موعد أذان الفجر والمغرب سادس أيام رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم

موعد اذان الفجر ، سادس أيام شهر رمضان المبارك، يحين موعد أذان الفجر، اليوم الأحد، السادس من رمضان، في الساعة 03:53 ، وموعد أذان الظهر في الساعة 11:54، ويحين موعد اذان العصر في الساعة 03:30.

أما موعد أذان المغرب في سادس أيام رمضان، فيحين في الساعة 06:24، وموعد اذان العشاء في الساعة 07:46.

وبذكل تكون عدد ساعات الصوم في سادس أيام رمضان المبارك، 14 ساعة و49 دقيقة.



ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، التى يكون عدد أيامها 355 يوما، وتنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.



اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير أثناء السحور

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ شائعاً عند البعض وهو أنهم يمكنهم الأكل والشرب فى وجبة السحور إلى أن يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله" أو إلى أن ينتهى الأذان، إلا أن هذا خطأ ويفسد الصيام.



وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ "الله" فى الأذان - "الله أكبر" - فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه.

وأشار إلى أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ، فيكون الصيام بذلك فاسد، فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت.

فضل السحور في رمضان .. السحور سنَّة للصائم يثاب المسلم على فعلها، فينبغي للمسلم المحافظة عليه، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه البخاري في "صحيحه".

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فضل السحور .. ومن بركات السحور صلاة الله تعالى والملائكة على الإنسان الذي يتسحر، ويدل على هذا الفضل حديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على المتسحرين» رواه أحمد.



فضل السحور .. السحور يستعان به على صيام النهار، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

ويتساءل البعض عن بم تحصل فضيلة السحور؟، والإجابة كل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» أخرجه أحمد في "مسنده".