مكالمة جماعية تجمع أحمد سعد ورامي صبري ورامي جمال لتهنئة تامر عاشور على "مراية الحب"

حرص عدد من نجوم الغناء على تهنئة النجم تامر عاشور بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الجديد "مراية الحب"، والذي طرحه عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة يوم الإثنين الماضي؛ ليتصدر قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتريند "يوتيوب".

وشارك تامر عاشور جمهوره بصورة من مكالمة فيديو جماعية عبر تطبيق "إنستجرام"، جمعته بكل من النجوم "أحمد سعد ورامي صبري ورامي جمال"، الذين حرصوا على تهنئته بنجاح الألبوم، ونشر الصورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي، وعلق عليها قائلًا: “طب أنا أصحابي بيباركولي كده.”

وعكست الصورة أجواءً من الود والمرح بين النجوم الأربعة، وأبرزت العلاقة القوية التي تجمعهم، وسط تفاعل واسع من جمهور تامر عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم تامر عاشور

ويواصل تامر عاشور حصد نجاح ألبومه "مراية الحب"، الذي يضم 12 أغنية، حيث يتصدر تريند يوتيوب وعددًا من منصات الموسيقى، محققًا نسب استماع ومشاهدة مرتفعة منذ طرحه.