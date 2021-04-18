أحمد موسى ناعيا مكرم محمد أحمد: فقدنا أحد أبرز صحفييّ مصر|فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فقدنا واحدا من أهم الكتاب في مصر والعالم العربي ويعتبر أحد أبرز الصحفيين والكتاب، وكان نقيبا للصحفيين 5 دورات ".



أقيم أمس السبت، عزاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، في مؤسسة الأهرام بشارع الصحافة بمشاركة وحضور عدد كبير من رجالات الصحافة والإعلام.

كان فى استقبال المعزين، الكاتب الصحفي سعيد محمد أحمد، شقيق الكاتب الراحل، مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.



وشارك في العزاء الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وإبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، و الإعلامي نشأت الديهي، ومجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية.



وشارك أيضا، الكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وإبراهيم ابو كيلة عضو مجلس الشيوخ.