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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة ٤٢ ناشر

افتتاح معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الثلاثاء القادم

صدى البلد

 تستعد  الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لإقامة معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب، على أرض الهيئة، بشارع فيصل- الطالبية، في الفترة من 8 إلى 18 رمضان.
 

ويشارك فى المعرض 42 دار نشر، من ضمنها “قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسة دار المعارف، وعدد من دور النشر الخاصة، وسور الأزبكية”.
 

ويقام على هامش المعرض، عروض فنية على المسرح، بالإضافة إلى ورش الرسم والتلوين للأطفال.


ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل وجميع الكتب، منخفضة السعر، تبدأ من “جنيه واحد” وحتى 20 جنيها".

ومن العناوين التى سيضمها المعرض “الممثل الكوميدي، نجيب محفوظ يقول، سجن النساء-رواية، حكاية كل كتاب، قلوب عاشقه- رواية، المقهى الثقافي، هموم المرأة العربية، أحمد حسن الزيات كاتبا وناقدا، عاشق الحرية، ولي الدين يكن، الشخصية الشريرة في الأدب المسرحي، خفايا نظام النجم الأمريكي”.
 

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا، من 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل.
 

ويأتى المعرض؛ بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب، الذي أقامته هيئة الكتاب، على “أرض كوتة” في 25 مارس الماضي؛ عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة ڤيروس كورونا.

وزارة الثقافة هيئة الكتاب كتاب هيثم الحاج علي ثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب كتب دار نشر الكتاب النشر شارع فيصل

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