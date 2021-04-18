«اطمأن قلبى» يوزع بطاقات السعادة على رجل متشرد بالشارع

عرض برنامج " اطمأن قلبى" فى الحلقة الثانية من الموسم الرابع، أهم المبادرات التى تم تصويرها طوال هذا الموسم للعرض فى شهر رمضان الكريم، حيث أكد البرنامج ان الموسم كان صعب جداً جداً، وبالرغم من ذلك ففيه خير كثير جداً.

وسأل شخص يجلس في الشارع “لما تتعاطي المخدرات”، فكان رد الرجل “ لقد دخنت كل شئ في الأرجاء، مما يتعطاه البالغون، واعيش لوحدي طوال الوقت، مكملا أريد السعادة واحتاجها، احتاج ان استحم وستلقي على سرير نظيف".



وقدم غيث بطاقة السعادة لهذا الرجل الجالس في الشارع، كاتباً فيها :" لا نريدك ان تنام في الشارع، سنؤمن لك منزلا، حيث يمكنك أن تستحم وتنام ".

برنامج "قلبي اطمأن" يقدم مبادرات ومساعدات إنسانية للمحتاجين من مختلف البلدان العربية، ويقوم ببطولته الشاب الإماراتي "غيث".