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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: إطلاق برامج لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بـ 10 محافظات

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق برنامج تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بـ 10 محافظات، وهي “القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، دمياط، الغربية"، وتدريب 14 ألف رائدة ريفية على الرسائل الصحية المستحدثة للسيدات المنتفعات، وذلك بهدف ضبط النمو السكاني والاهتمام بالصحة العامة وتحقيق أهداف خطة تنمية الأسرة المصرية 2023.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تقديم التدريبات العملية للفرق الطبية وأطقم التمريض بأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وذلك من خلال 64 دورة تدريبية بـ 106 مستشفيات من بينها مستشفيات تعليمية وجامعية، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون المُبرم بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للسيدات المستهدفة.

 

وقال مجاهد إنه تم البدء في تنفيذ الدورات التدريبية للفرق الطبية، وأطقم التمريض بمحافظات "الشرقية، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد"، استعداداً لتطبيق البرنامج بها، مشيراً إلى التوسع في باقي محافظات الجمهورية تباعاً لتغطيتها بالكامل بنهاية عام 2021، وذلك بهدف الحد من وفيات الأمهات نتيجة الحمل والولادة وخفض وفيات الأطفال ، هذا فضلاً عن رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة.

 

وأشار إلى تدريب 14 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية على الرسائل الصحية المستحدثة المقدمة للسيدات المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة، لتمكينهم من تقديم الخدمات التوعوية المتكاملة في جميع البيوت المصرية البسيطة، فضلاً عن عقد  ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية في هذا الشأن استمرت على مدار يومين، تناولت بحث وتطوير المحتوى داخل "دليل الرائدات الريفيات" الخاص بـ "رسائل الأطفال حديثي الولادة، الرضاعة الطبيعية، التربية الإيجابية"، فضلاً عن تحديث رسائل "مرحلة الحمل، الرعاية الأساسية، تنظيم الأسرة ما بعد الولادة، التثقيف الصحي" ، وذلك بما يسهم في تحديث  المعلومات الصحية واستحداث طرق عرض جديدة لتمكين الرائدات من إيصالها بشكل مبسط للسيدات المنتفعات.

 

وأكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، استمرار تقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية للعاملين بالمنشآت الصناعية، وذلك في إطار خطة دمج خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن منظومة الحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالمصانع.

 

وأوضح الدكتور حسام عباس أن نشر الوعي والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة يساهم في تنفيذ خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الصحة العامة.

 

وقال رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إن خطة تنمية الأسرة المصرية تتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة كعنصر أساسي.

 

وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بهدف رفع وعي أصحاب المصانع بأهمية تقديم الخدمات الطبية اللازمة بجودة وكفاءة وإدماجها ضمن حزمة خدمات الرعاية الصحية ومنظومة الصحة العامة داخل المنشآت الصناعية، وكذلك مساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووقايتهم من الأمراض.

وزارة الصحة والسكان وسائل تنظيم الأسرة وزيرة الصحة تنمية الأسرة تنظيم الأسرة

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