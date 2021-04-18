التعليم العالي: مصر تستضيف أكثر من 100 جنسية للدراسة بها

تحرص إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب كل اللحظات والأحداث السعيدة، لذا فهي تسعى إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها بدعم من القيادة السياسية.





قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم يقدم قيما حضارية في التسامح والتعاون فهو أساس تبادل الثقافات، مشيرة إلى أنه لم يمكن أن يتم ذلك دون قيادة سياسية واعية لأهمية التبادل الثقافي.



وأضافت " كمال"، مصر لم تلق مثل هذا الدعم من قبل من أي قيادة سياسية سابقا مؤكدة أن هناك رعاية ودعم كبير من الرئيس السيسي لدعم نهضة إدارة الوافدين ووزير التعليم العالي من خلال أدرس في مصر فكل أنواع الرعاية الممكنة من خلال هذه المبادرات، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تستضيف أكثر من 100 جنسية موجودة بها للدراسة في إطار السياحة التعليمية.





وكانت قد نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، فعاليات الملتقى الدولي لتراث الشعوب تحت شعار "تراثنا هويتنا" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين من الدول المُشاركة.

وأكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ، أن مصر شهدت نجاحا باهرا لموكب نقل المومياوات، والذي كان بشكل حضاري يعبر عن مصر والذي بعث رسالة في أن مصر هي أرض السلام وترحب بالجميع وبكل أنواع الحضارات.







وأشارت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أن الإدارة تمكنت من إقامة فعاليات ثقافية ورياضية وعلمية تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين، بهدف المشاركة الفاعلة في المسابقات التي تم تنظيمها، ودعم التسويق لمبادرة (ادرس في مصر).



وأضافت أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في النشاط الطلابي تم تعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب الوافدين، بما يدعم بناء شخصيتهم المتكاملة، يدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات.