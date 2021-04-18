عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مصر تستضيف أكثر من 100 جنسية للدراسة بها

صدى البلد

تحرص إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب كل اللحظات والأحداث السعيدة، لذا فهي تسعى إلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها بدعم من القيادة السياسية.

 

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم يقدم قيما حضارية في التسامح والتعاون فهو أساس تبادل الثقافات، مشيرة إلى أنه لم يمكن أن يتم ذلك دون قيادة سياسية واعية لأهمية التبادل الثقافي.
 

وأضافت " كمال"، مصر لم تلق مثل هذا الدعم من قبل من أي قيادة سياسية سابقا مؤكدة أن هناك رعاية ودعم كبير من الرئيس السيسي لدعم نهضة إدارة الوافدين  ووزير التعليم العالي من خلال أدرس في مصر فكل أنواع الرعاية الممكنة من خلال هذه المبادرات، مشيرة إلى  أن مصر أصبحت تستضيف أكثر من 100 جنسية موجودة بها للدراسة في إطار السياحة التعليمية.

  
 

وكانت قد نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، فعاليات الملتقى الدولي لتراث الشعوب تحت شعار "تراثنا هويتنا" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين من الدول المُشاركة.

 

وأكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ، أن مصر شهدت نجاحا باهرا لموكب نقل المومياوات، والذي كان بشكل حضاري يعبر عن مصر والذي بعث رسالة في أن مصر هي أرض السلام وترحب بالجميع وبكل أنواع الحضارات.
 
 

txt

التعليم العالي: تعاون علمى بين مدينة الأبحاث العلمية وجامعة تعز اليمنية


وأشارت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أن الإدارة تمكنت من إقامة فعاليات ثقافية ورياضية وعلمية تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين، بهدف المشاركة الفاعلة في المسابقات التي تم تنظيمها، ودعم التسويق لمبادرة (ادرس في مصر).
 

وأضافت أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في النشاط الطلابي تم تعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب الوافدين، بما يدعم بناء شخصيتهم المتكاملة، يدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات.

التعليم العالي البحث العلمي الطلاب الوافدين الرئيس السيسي وزير التعليم

ترشيحاتنا

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

هنجيبه مش هنسيبه.. واقعة مروعة لشاب تتسبب في انفعال وزير النقل على الهواء .. فيديو

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

النني أساسيا في تشكيل آرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

الهجرة: متابعة إجراءات نقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف غدا للقاهرة مع السفارة المصرية بالرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد زيادة إصابات كورونا .. صحة البرلمان تكشف احتمالية لجوء الحكومة لقرارات جديدة الفترة المقبلة

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

شاهد... أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوى

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورياح على البلاد غدا.. والطقس شديد الحرارة

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة

المحكمة الإدارية تؤيد حظر إقامة الملاهى الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ