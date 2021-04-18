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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب ينصح بتناول ماء جوز الهند لمرضى السكر

صدى البلد

نصح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية، وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، مرضى السكر بتناول ماء جوز الهند خاصة بعد الإفطار، حيث يعد من أفضل المشروبات لمواجهة حرارة الصيف، لأنه يوفر الطاقة اللازمة للجسم ، كما أنه لا يحتوى على سكر مضاف.

 

وأشار الدكتور وليد الدالى، إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن ماء جوز الهند، يخفض مستويات السكر فى الدم، ويتحكم فيه بشكل إيجابى على المدى الطويل، وذلك بفضل احتوائه على المغنيسيوم الذي يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل مستويات السكر فى الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2، ورغم ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج.

 

ولفت إلى أن تناول ماء جوز الهند يساعد كثيرا فى انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم، فضلا عن تقليل مستويات الدهون على الكلى، وكلها عوامل تدعم صحة القلب، حيث أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار تضر بصحة القلب.

 

وأوضح أن تناول ماء جوز الهند صباحًا يعد خيارًا جيدًا لأنه يحتوى على حمض اللوريك الذي يعزز المناعة وعملية التمثيل الغذائى وفقدان الوزن، ومن الممكن تناول ماء جوز الهند قبل التمارين الرياضية وبعدها للحفاظ على رطوبة الجسم وكذلك قبل الذهاب إلى النوم.

السكري جوز الهند القدم السكري السكر الانسولين

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