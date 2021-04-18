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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.12%، ليغلق عند مستوى 10358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 12671 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة.

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