بعد رئيفة.. أم بسنت تعيد الممثلة سماء إبراهيم إلى التريند

بعدما تردد اسمها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، في نهاية العام الماضي بالتزامن مع طرح مسلسل ما وراء الطبيعة عادت الفنانة سماء إبراهيم إلى صدارة التريند مرة أخرى بدورها في مسلسل ملوك الجدعنة .

أم بسنت وسعيد في ملوك الجدعنة

أم بسنت في ملوك الجدعنة

تقدم سماء إبراهيم في مسلسل ملوك الجدعنة شخصية أم بسنت وهي سيدة تعيش في حارة شعبية وتحاول إغواء شقيقة سرية "عمرو سعد"، ونجحت في جذب "سعيد" إلى منزلها وقدما سويا مشاهد مليئة بالجمل الساخرة والإيفيهات التي تداولها الجمهور على السوشيال ميديا.

أم بسنت وسعيد في ملوك الجدعنة

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها سماء إبراهيم شخصية يلحظها الجمهور، حيث كان دور رئيفة شقيقة دكتور رفعت إسماعيل في مسلسل ما وراء الطبيعة من أبرز الأعمال التي لفتت انتباه الجميع إليها وترديد كلماتها ومشاهدها على السوشيال ميديا.

تقدم أم بسنت في ملوك الجدعنة صورة الأم التي تعيش في منطقة شعبية وتحاول إغواء الرجال ومثلها ابنتها التي على علاقة بالعديد من الشخصيات في المسلسل.

شاركت سماء إبراهيم وهي مصممة ديكور في الأوبرا وممثلة، في العديد من المسلسلات الشهيرة منها ليالي أوجيني، طايع، زلزال، الحساب يجمع، واحة الغروب.

يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة حول قصة صعود 2 من الأصدقاء من الصفر حيث يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهما أموال وشغل كبير ولكنهما يتعرضان خلال أحداث المسلسل وطوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق للوقيعة بينهما.

وينتمي مسلسل ملوك الجدعنة إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القصص الاجتماعية والبطولة في إطار من التشويق والإثارة.