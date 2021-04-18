عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رئيفة.. أم بسنت تعيد الممثلة سماء إبراهيم إلى التريند

أم بسنت في ملوك الجدعنة
أم بسنت في ملوك الجدعنة

بعدما تردد اسمها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، في نهاية العام الماضي بالتزامن مع طرح مسلسل ما وراء الطبيعة عادت الفنانة سماء إبراهيم إلى صدارة التريند مرة أخرى بدورها في مسلسل ملوك الجدعنة .

أم بسنت وسعيد في ملوك الجدعنة

 

أم بسنت في ملوك الجدعنة

تقدم سماء إبراهيم في مسلسل ملوك الجدعنة شخصية أم بسنت وهي سيدة تعيش في حارة شعبية وتحاول إغواء شقيقة سرية "عمرو سعد"، ونجحت في جذب "سعيد" إلى منزلها وقدما سويا مشاهد مليئة بالجمل الساخرة والإيفيهات التي تداولها الجمهور على السوشيال ميديا. 

 

أم بسنت وسعيد في ملوك الجدعنة

 

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها سماء إبراهيم شخصية يلحظها الجمهور، حيث كان دور رئيفة شقيقة دكتور رفعت إسماعيل في مسلسل ما وراء الطبيعة من أبرز الأعمال التي لفتت انتباه الجميع إليها وترديد كلماتها ومشاهدها على السوشيال ميديا.

 

تقدم أم بسنت في ملوك الجدعنة صورة الأم التي تعيش في منطقة شعبية وتحاول إغواء الرجال ومثلها ابنتها التي على علاقة بالعديد من الشخصيات في المسلسل. 

txt

ملوك الجدعنة الحلقة 6.. محاولة انتحار ويوسف شعبان على قيد الحياة

txt

خاص|ياسمين رئيس: شعبية فاتن حرفوش في"ملوك الجدعنة" غير مفتعلة

 

شاركت سماء إبراهيم وهي مصممة ديكور في الأوبرا وممثلة، في العديد من المسلسلات الشهيرة منها ليالي أوجيني، طايع، زلزال، الحساب يجمع، واحة الغروب.

 

يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.

 

تدور أحداث مسلسل ملوك الجدعنة حول قصة صعود 2 من الأصدقاء من الصفر حيث يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهما أموال وشغل كبير ولكنهما يتعرضان خلال أحداث المسلسل وطوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق للوقيعة بينهما.

 

وينتمي مسلسل ملوك الجدعنة إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القصص الاجتماعية والبطولة في إطار من التشويق والإثارة.

 

 

أم بسنت مسلسل ملوك الجدعنة سماء إبراهيم رفعت إسماعيل سرية وسفينة

ترشيحاتنا

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن رفض استقالة هانز فليك المدير الفني

طارق سليمان يكشف كواليس مكالمته مع على لطفى قبل قمة الأهلى والزمالك

عاجل.. الصحة: إصابة 97 مواطنا في حادث قطار طوخ بالقليوبية

البروفة نجحت .. التعليم تعلن نتيجة الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة اليوم

النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث قطار سندنهور ببنها

الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ.. والوزيرة تتوجه إلى القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

شاهد.. أول صور لحادث وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي

تحذير عاجل من الداخلية السعودية بشأن ارتفاع إصابات كورونا

أول صور من حادث قطار القاهرة المنصورة في بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ