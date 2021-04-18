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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستدعي السفير التشيكي.. لهذا السبب

روسيا تستدعي السفير
روسيا تستدعي السفير التشيكي لهذا السبب

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، السفير التشيكي لدى موسكو احتجاجا على طرد براغ مجموعة من دبلوماسيين روس من التشيك.

وفي وقت سابق، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سلطات التشيك من تبعات طرد 18 دبلوماسيا روسيا، مؤكدة في الوقت نفسه أن براغ على دراية بعواقب هذا الإجراء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا: "التشيك على دراية تامة بتبعات هذه الألاعيب".

وصفت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، قرار الحكومة التشيكية بأنه "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي تحت ذرائع واهية بشأن تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية.

وشددت الوزارة على أن هذه الذرائع "منافية للعقل"، خاصة وأن السلطات التشيكية سبق أن ألقت اللوم في هذا الانفجار على الشركات المالكة لتلك المستودعات.

ولفتت الخارجية إلى أن هذه الخطوة العدائية جاءت ضمن سلسلة إجراءات معادية لروسيا تبنتها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى وجود بصمات أمريكية واضحة هناك.

وأعربت الخارجية الروسية للجانب التشيكي عن احتجاجها الحازم على خطوته الأخيرة، مضيفة "سنتخذ إجراءات الرد التي ستجعل مدبري هذا الاستفزاز يدركون بالكامل مسؤوليتهم عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين دولتينا".

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