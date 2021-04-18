عمري ما أخدت أغنية من حد.. عبدالباسط حمودة: مسرقتش "أنا مش عارفني" من طارق الشيخ



قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إن والده كان يدعى الريس إسماعيل، موضحا: والدي كان ينتقد غنائي دائما، مضيفا: "كان دايما يقولي انت غنيت وحش والناس مشيت متضايقة، ولما بقيت نجم قالي أنا كنت بعمل كده عشان متغرش".



وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،:" أنا مسرقتش أغنية "انا مش عارفني" من طارق الشيخ.



وأوضح : "بغني بقالي 45 سنة وعمري ما أخدت أغنية من حد، وأصحاب الشائعات دي ولاد حرام، وولاد الحرام كتير".





