الكل بيقلدني ..عبدالباسط حمودة: لو عمرو دياب هضبة أنا الحكمدار

قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه لا يشعر بالغيرة من أي مطرب شعبي، موضحًا: " أنا مبعيرش من حد عشان أنا ثابت مكاني على الكرسي وكله بيقلد عبدالباسط، أنا قاعد في مكاني واسمي معروف و كله يقلدني وأنا مقلدش حد".



وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": “اسألي شيبة يقولك ده عمنا، وحكيم قال أني من أحسن الأصوات اللي جابتها مصر”.



وتابع: "أنا قصة تانية وموضوع تاني .. سموني العفريت وفريد شوقي والحكمدار والوحش".



وأضاف عبدالباسط حمودة: "عمرو دياب من الناس اللي شقيت معانا، ويستحق لقب الهضبة، موضحا: لو هو الهضبة فأنا الحكمدار، ومحمد منير الكينج وكل واحد له لقب".

