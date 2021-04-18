هل يسلم نفسه للشيطان .. عبدالباسط حمودة يعلق



قال المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، إنه لا يستسلم للشيطان إذا ما حاول التغلب عليه من خلال تحريضه على بعض الأفكار السيئة، موضحًا: "بقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأقرأ آية قرآنية".



وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه لا يحب أن يتحدث عن أي شخص بسوء: "مش بحب أتكلم حد ولا أجيب سيرته ولا أغلط فيه".



وأوضح :" أن لا يمكن أكون مغرور..الغرور هو الهبوط، كلنا واحد، وجيلنا أعظم جيل، وكل واحد فينا له مكان، بس المهم إني مقلدش، ورقم واحد هو محمد رشدي والعزبي، وبعدين عدوية وعبدالباسط حمودة وحسن الأسمر، ومحمود الليثي ابني وأنا معلمه واشترى مني وبيستجيب لي وطارق الشيخ أخويا الصغير واستفاد مني كتير".





