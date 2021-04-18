ابني لو عمل زيه أموته.. عبد الباسط حمودة يوجه رسائل نارية لـ محمد رمضان



هاجم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، الملحن عمرو مصطفى بسبب سخريته من أغنيته الشهيرة "أنا مش عارفني"، قائلا:"الأغنية مش عجباه والحانه هي اللي حلوة يعني؟…أزاي متعجبهوش" موضحا: عمرو مصطفى مش ملحن بالنسبالي".



وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": أن والد تامر حسني صديق لهن أما حماقي فهو صديق وحبيب لي".



وأوضح "أنا بحب حمو بيكا لأن دمه خفيف جدا وبيضحك طوب الأرض، وبحبه وبحب حسن شاكوش".



وحول ما إذا كان يفضل عمرو سعد أو محمد رمضان، أوضح: "بحب عمرو سعد عشان محترم وجدع، أما محمد رمضان أقوله أرجوك خلي الناس تحبك عشان انت جميل وكويس وليك مستقبل هايل.



وتابع: لما بيتكلم بيبقى متعصب، ولو عملت مشكلة زي اللي حصل مع الطيار المفروض كنت أراضيه وأبوس راسه، ولما رمى الدولارات في البسين ممكن متكونش حقيقية بس هي افتراء وابني لو عمل كده أموته".





