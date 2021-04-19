مروان محسن: قدمنا مستوى مميزًا أمام الزمالك.. وهدفنا مواصلة الانتصارات

أبدى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء امس الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري.

وقال مروان إن لاعبي الأهلي قدموا مستوى مميزًا خلال اللقاء أمام منافس قوي، والجميع كان في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف بالرغم من وجود ٱصابات في صفوف الأهلي، فإن جميع اللاعبين كانت لديهم رغبة كبيرة في الفوز وإسعاد الجماهير حيث لم يتأثر الفريق بالغيابات، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ووجه مروان محسن التهنئة إلى جماهير الأهلي على الفوز، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل الاستمرار في الانتصارات.