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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتشحت كورة ...رضا عبدالعال يفتح النار على لاعبي الزمالك

صدى البلد

شنَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق غضبه على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري المصري، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض 1– 2

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’Ten’’: ’’لعيبة الزمالك بتشحت كورة، وخسارة فيهم الفلوس’’، اللاعبون يساومون النادي من أجل تجديد تعاقدهم بمبالغ طائلة، ويلعبون بمشاعر الجمهور.

واختتم عبد العال : لاعبو الزمالك فرطوا في فرصة لا تعوض من أجل اقتناص فوزاً هاماً على الأهلي ، نظراً للغيابات الكبيرة في صفوف المارد الأحمر وعلى رأسها الحارس محمد الشناوي و النيجيري جونيور أجايي 

والظهير الأيسر علي معلول.

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