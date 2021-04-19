عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

صدى البلد

كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول،عن تفاصيل تحديد أسعار البنزين الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول،في تصريحات تليفزيونية،إن  لجنة التسعير التلقائى المكونة من هيئة قطاع البترول ووزارة المالية تعمل حاليا على تحديد أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة في مصر .

 أسعار البنزين الجديدة

وأوضح عبد العزيز،أن اللجنة في مرحلة مراجعة وتقييم الـ 3 العوامل الخاصة بتحديد أسعار البنزين الجديدة والتي تشمل سعر الصرف،وسعر خام برنت في البورصات العالمية،وتكاليف التداول وهي مرحلة التقييم النهائي،لتحديد أسعار البنزين الجديدة في السوق المحلي بالنسبة لأشهر أبريل ومايو ويونيو وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور انتهاء اللجنة من عملها ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال ساعات.

وفي سياق متصل،أكد المتحدث أن الوزارة لديها استراتيجية يتم تنفيذها والتي تهدف لزيادة البحث والاستكشاف الخاصة بالبترول والغاز.

ونوه بأن مصر بها مناطق واعدة للاستكشاف  خاصة في غرب المتوسط،قائلا:"إننا حققنا نجاحات في شرق المتوسط وطرحنا اتفاقيات في البحر الأحمر،وهناك شركات عالمية جاءت لأول مرة إلى مصر تعمل على مزيد من الاكتشافات في مناطق واعدة".

وأضاف:"نستخدم البنية الأساسية بقوة كما نتعاون بقوة مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز المتوسط".

وأوضح أن هذه الخطة تعمل على دعم الاحتياطى البترولى سواء غاز أو بترول وزيادة الانتاج،قائلا:"نمضي في مشروع قومي  حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا للتداول وتجارة الغاز والبترول".

 أسعار البنزين الجديدة

وكانت الحكومة المصرية كان قررت يوم الأربعاء 6 يناير 2021، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس الجاري 2021، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار.

أسعار البنزين الجديدة في مصر 

وكان هذا القرار هو السادس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد للبنزين .

وينتظر المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة، التدخل السابع للجنة تسعير المحروقات للإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة والتي يتم الإعلان عنها كل ثلاث أشهر حسب النظام المطبق في مصر والخاص بالإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة حسب المعطيات الراهنة.

وبحسب خبراء عدة، استطلع "صدى البلد" آراءهم، فإن سعر لتر البنزين اليوم سيستمر لمدة ثلاث أشهر مقبلة، حيث من إختلف الخبراء حول القرار الجديد بعد إرتفاع سعر النفط خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأغلب كام يميل إلى تثبيت سعر البنزين في مصر بحسب سعر لتر البنزين اليوم دون أي تعديل سواء بالارتفاع أو الخفض، ليسجل سعر لتر البنزين اليوم 80: 6.25 جنيه، 92: 7.50 جنيه، 95: 8.50 جنيه لكل لتر.

 

 

 

أسعار البنزين الجديدة وزارة البترول اخبار وزاره البترول أسعار البنزين أسعار البنزين 2021

موضوعات متعلقة

قبل ساعات على إقرارها .. 3 سيناريوهات مرتقبة لـ أسعار البنزين الجديدة

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 19 -4- 2021

من 53 سنة.. الحباش أشهر الأكلات الشعبية في رمضان بدمنهور

تعرف على موعد أذان المغرب في مصر اليوم الاثنين 19-4-2021

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-4-2021 بمحافظات مصر

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

اشحنوا شريحة التابلت .. تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة لاستكمال الامتحانات التجريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

العودة لمنزله.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب بعد الجراحة والفحوصات

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

الجرام يتجاوز 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين سابع أيام رمضان

بعد إقامة دوري السوبر الأوروبي.. منع محمد صلاح من المشاركة مع مصر في أي منافسة دولية

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ