سباق المسلسلات الرمضانية
يسرا عن دورها في مسلسل حرب أهلية: مبحبش أكرر نفسي
تخوض الفنانة يسرا ماراثون دراما رمضان لهذا العام من خلال مشاركتها في مسلسل "حرب أهلية"،والذى حقق ردود أفعال جيدة منذ عرض حلقاته الأولى .
وقالت يسرا،خلال لقائها في برنامج "مع جنيرال" المذاع عبر فضائية سكاي نيوز:"إن مسلسل حرب أهلية حالة اجتماعية ليست لها علاقة بالسياسة،وشخصيتي في العمل تختلف على مدار الحلقات وليست ثابتة،مضيفة:" أنا مبحبش أكررنفسي"
وأضافت يسرا أن الفن والخيال الفني يحتمل كل شيء بدون شك".
وبسؤالها عن تجربة إصابتها بفيروس كورونا قالت يسرا:"كانت تجربة صعبة جدًا لأن الفيروس مصحوب بمضاعفات كثيرة حتى بعد الشفاء،ومكنش سهل أنى أخف وكان نفسي متقطع بسبب الأزمة الربوية".