نقل النواب تبحث حادث قطار طوخ.. وإخطار بحضور رئيس هيئة السكة الحديد

تجتمع لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث حادث انقلاب قطار طوخ، والذي وقع أول أمس الاحد، وراح ضحيته عدد من المواطنين والمصابين.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه سيتم إخطار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر للحضور خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ، وذلك لشرح ما حدث في حادث قطار طوخ.

وأضاف "عابد”: سنتقدم بطلب رسمي اليوم الإثنين إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ،للموافقة على دعوة كافة المسئولين بهيئة سكك حديد مصر ،للوقوف على أسباب وقوع عدد من حوادث القطارات في الفترة الأخيرة .

وتابع: لن ننتظر أكثر من ذلك وكفى ما حدث من حوادث اراقت فيها دماء الأبرياء ،مشيرا إلى أنه حال موافقة رئيس المجلس على عقد اجتماع لجنة النقل ،سيتم دعوة المسئولين داخل الهيئة وعلى رأسها رئيس الهيئة ونائبه.