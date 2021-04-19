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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد عمر هاشم : من لم يذهب إلى مصر لم ير مجد الإسلام لأن فيها الأزهر الشريف

صدى البلد

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه بالأزهر حفظ الله دين الإسلام وكتاب الله الذي تكفل الله بحفظه. 

وأضاف هاشم، في كلمته باحتفالية ذكرى 1081عام على تأسيس الجامع الأزهر، أن الأزهر يرسل علمائه لمشارق الأرض ومغاربها، كما ترسل دول العالم أبنائها للدراسة في الأزهر الشريف. 

وتابع : شاء الله تعالى أن يحفظ الأزهر ويقول أحد المورخين من لم يذهب إلى مصر لم ير مجد الإسلام لأن فيها الأزهر الشريف.

 وأكد أنه لا يوجد في دنيا الناس إلا أزهريًا أو تتلمذ على يد أزهري أو درس كتابًا أزهريًا.

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