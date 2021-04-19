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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا يعلق على سبب تقبيل شعار الزمالك بعد رحيله.. تفاصيل

كهربا
كهربا

أكد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، إنه قدم للزمالك كل ما عنده، قائلًا "دا كان رزقي وأكل عيشي، وبوست شعار وتيشرت الزمالك، وكنت صادق في ذلك؛ عشان أنا بحب جمهور الزمالك".


ورد "كهربا" أثناء حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة "المحور"، على سؤال الإعلامية "الشيطان ولا كهربا؟"، قائلا "أنا أشطر من شيطاني".

 

وعن احترافه في البرتغال، قال “كانت تجربة احتراف ولم تكن بهدف الهروب وأنا مش هارب ولم أخن أحد.. ونادي الزمالك هو اللى قصر معايا.. وعندي معزة عند جمهور الزمالك".

 

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي إلى صدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.
 

بسمة وهبة النادي الأهلي الزمالك كهربا نادي الزمالك برنامج العرافة

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