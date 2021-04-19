عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ظهر في الاختيار 2 .. اللواء نبيل فراج استشهد حاملا سلاحه وصلى جماعة بأبنائه قبل الخروج للمأمورية

اللواء نبيل فراج
اللواء نبيل فراج

ظهر في الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال عمليات تطهير مدينة كرداسة من العناصر الارهابية يوم 19 سبتمبر 2013. 


الشهيد من محافظة سوهاج، ولد فيها عام 1958، والتحق بكلية الشرطة عام 1977، وتخرج في دفعة 1981، كان من أكفأ الضباط، عمل منذ عام 2004 حتى 2007 في إدارة اتصالات الشرطة، وتم نقله إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ أن كانت رتبته "مقدم" حتى أصبح "عميد"، وحصل على رتبة اللواء، وتولى منصب مساعد مدير أمن الجيزة لشؤون الأفراد، ورغم أن عمله إداري فإن شهامته وحماسته جعلتاه يكون في مقدمة صفوف القوات التي توجهت لمطاردة الإرهابيين بمدينة كرداسة.


مع الخيوط الأولى لفجر يوم الخميس 19 سبتمبر 2013 ودخول القوات الأمنية لمدينة كرداسة ما ان خطت قدم اللواء نبيل فراج الأرض حتى أطلق عليه أحد العناصر الإرهابية رصاصة من سلاح ميري سرقه من أمين شرطة استشهد في سحل ضباط أفراد مركز كرداسة ليسقط فراج حاملا سلاحه ورفض تركه حتى حضر فرد شرطة واخذه منه وحملوه الي مدرعة وتم نقله لمستشفى الشرطة الا ان روحه فاضت الى بارئها شهيدا. 


فجر يوم 13 فبراير 2019، نفذّت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين، داخل غرفة الإعدام بسجن استئناف القاهرة وهم كل من: "محمد سعيد، وفرج محمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس"

نضال عفت زوجة الشهيد فور مشاهدتها لاستشهاده على الهواء مباشرة حيث كانت القنوات تبث عملية اقتحام كرداسة هرعت الى مستشفي الشرطة بالعجوزة لاستلام الجثمان وقالت انهم لم يعلموا ان الشهيد كان متوجها الي كرداسة واخبرهم انه متوجه لمأمورية ولم يخبرهم بطبيعتها كعادته وأضاف نجله عمر 17 سنة ان والده قبل ذهابه قام بجمعه وشقيقيه الآخرين وأدوا جميعا صلاة ركعتين لله – علي حد قوله – وعقب الانتهاء من الصلاة قال لنجله الأكبر "خلي بالك من اخواتك". 


وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزيرا للدفاع حينها الجنازة العسكرية للشهيد وقدم العزاء لوزير الداخلية واسرة الشهيد.
 

6126722e-1f47-48ff-9971-27c225b43514
6126722e-1f47-48ff-9971-27c225b43514
2f1d7695-d595-4a12-a856-2c28fc3484bd
2f1d7695-d595-4a12-a856-2c28fc3484bd
1ed04864-d6ed-4f7c-a470-8b30e3dbfe53
1ed04864-d6ed-4f7c-a470-8b30e3dbfe53
84bd1063-c4e9-4f6e-908e-c9e7453262b7
84bd1063-c4e9-4f6e-908e-c9e7453262b7
6cd84bad-c7e6-46c2-a059-522aaf403792
6cd84bad-c7e6-46c2-a059-522aaf403792
7ac0440d-da4e-4b47-90d3-0154f5869c6e
7ac0440d-da4e-4b47-90d3-0154f5869c6e
اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة كرداسة العناصر الإرهابية محافظة سوهاج القوات الأمنية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات سوزان نجم الدين تكشف عن أنوثتها

تقارير: اتجاه لاستبعاد الفرق المشاركة في السوبر الأوروبي من دوري الأبطال.. وتتويج باريس سان جيرمان بطلًا

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

روسيا تستعد بخطة شاملة لمكافحة كورونا ومنع ظهور موجة جديدة

عصا بالفضة وذهب عيار 24 .. "سالي مبارك" تصمم وتبدع إكسسوارات ممثلي مسلسلات رمضان

خبير تربوي يدعو البرلمان إلى رفض مشروع وزير التعليم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

بعد تصريحاته المثيرة .. مي حلمي تسخر من محمد رشاد: أنا راجل برة بيتي

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ