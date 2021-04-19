ظهر في الاختيار 2 .. اللواء نبيل فراج استشهد حاملا سلاحه وصلى جماعة بأبنائه قبل الخروج للمأمورية

ظهر في الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال عمليات تطهير مدينة كرداسة من العناصر الارهابية يوم 19 سبتمبر 2013.



الشهيد من محافظة سوهاج، ولد فيها عام 1958، والتحق بكلية الشرطة عام 1977، وتخرج في دفعة 1981، كان من أكفأ الضباط، عمل منذ عام 2004 حتى 2007 في إدارة اتصالات الشرطة، وتم نقله إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ أن كانت رتبته "مقدم" حتى أصبح "عميد"، وحصل على رتبة اللواء، وتولى منصب مساعد مدير أمن الجيزة لشؤون الأفراد، ورغم أن عمله إداري فإن شهامته وحماسته جعلتاه يكون في مقدمة صفوف القوات التي توجهت لمطاردة الإرهابيين بمدينة كرداسة.



مع الخيوط الأولى لفجر يوم الخميس 19 سبتمبر 2013 ودخول القوات الأمنية لمدينة كرداسة ما ان خطت قدم اللواء نبيل فراج الأرض حتى أطلق عليه أحد العناصر الإرهابية رصاصة من سلاح ميري سرقه من أمين شرطة استشهد في سحل ضباط أفراد مركز كرداسة ليسقط فراج حاملا سلاحه ورفض تركه حتى حضر فرد شرطة واخذه منه وحملوه الي مدرعة وتم نقله لمستشفى الشرطة الا ان روحه فاضت الى بارئها شهيدا.



فجر يوم 13 فبراير 2019، نفذّت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين، داخل غرفة الإعدام بسجن استئناف القاهرة وهم كل من: "محمد سعيد، وفرج محمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس"

نضال عفت زوجة الشهيد فور مشاهدتها لاستشهاده على الهواء مباشرة حيث كانت القنوات تبث عملية اقتحام كرداسة هرعت الى مستشفي الشرطة بالعجوزة لاستلام الجثمان وقالت انهم لم يعلموا ان الشهيد كان متوجها الي كرداسة واخبرهم انه متوجه لمأمورية ولم يخبرهم بطبيعتها كعادته وأضاف نجله عمر 17 سنة ان والده قبل ذهابه قام بجمعه وشقيقيه الآخرين وأدوا جميعا صلاة ركعتين لله – علي حد قوله – وعقب الانتهاء من الصلاة قال لنجله الأكبر "خلي بالك من اخواتك".



وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزيرا للدفاع حينها الجنازة العسكرية للشهيد وقدم العزاء لوزير الداخلية واسرة الشهيد.



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