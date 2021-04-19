تعرف على حقيقة أزمة ثنائي الاتحاد السكندري قبل مواجهة بيراميدز

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفه استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

ونفى مصدر مسئول داخل الاتحاد السكندري ما يتردد حول ازمة ثنائي الفريق روماريو ويليامز وداميون لوي نانا خلال خوض التدريبات.

وأكد ان حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لم يفكر في استبعاد ثنائي الفريق من المباريات المقبلة بسبب اعتراضهما.

وفي سياق آخر طالب حسام حسن لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات من أجل تخطي بيراميدز.

ورفض حسام حسن خوض اي وديات حرصا علي سلامة اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز .