بروتوكولات تساهم في مساعدة الطواقم الفرنسية لعلاج كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مكافحة مستشفيات فرنسا موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار نسخ متحورة من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.



وتشهد وحدة العناية المركزة في مستشفى روان اكتظاظا بالأشخاص المصابين بكورونا وتظهر عليهم أعراض صعوبة التنفس.

الفرق الطبية التي تعمل بلا هوادة في المستشفيات كان لها الفضل أيضا في إنقاذ حياة مرضى كورونا بعد التجربة التي اكتسبوها خلال الموجات السابقة من الإصابات التي سجلتها البلاد.