دعاء اليوم الثامن من رمضان.. احرص على ترديده

دعاء اليوم الثامن من رمضان

دعاء اليوم الثامن من رمضان.. يبحث كثير من المسلمين عن دعاء اليوم الثامن من رمضان، ومع ثبوت عدم ورود دعاء مخصص لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك أدعية مستحبة يمكن ترديدها بشكل عام وليس فقط في اليوم الثامن من رمضان.

دعاء اليوم الثامن من رمضان.. ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبت صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، حيث رمضان فرصة عظيمة لكل إنسان للتقرب إلى المولى عز وجل بالعبادة والطاعة.

دعاء اليوم الثامن من رمضان

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.

اللهم استر عرواتي، وآمِن روعاتي. اللهمَّ احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.. وأعوذُ بعَظَمَتكَ أن أُغتالَ من تحتي.

اللهم إنا نستغفرك لما تبنا منه ثم عدنا إليه، ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا وأخلفناك، ونستغفرك لما أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك، ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك، ونستغفرك لكل ذنب أذنبناه، أو معصية ارتكبناها، ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب آتيناه في ضياء النهار وسواد الليل، في ملأ أو خلاء، وسر وعلانية، يا حليم، يا رحمن، يا رحيم.





دعاء اليوم الثامن من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

و"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

اللَّهُمَّ إنِّي أَدْعُوك دُعَاءٌ الْمَظْلُوم فى هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَك وَالشَّهْر الْمُبَارَك حَسْبِي إِنَّك اللَّه تَعْلَم السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُسْمَع افْتِراءٌ وَكَذِبٌ وَتَمْثِيلٌ الظَّالِم وَتُجِيب دُعَاءٌ الْمَظْلُوم، اللّهُمّ نَصْرُك الّذِي وَعَدْت حسبُنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَل كُلّ ظَالِم اللَّهُمَّ اُمْكُرْ بِهِم فى هَذِهِ الْعَشْرِ الْأَيَّام الْفَضِيلَة.

دعاء اليوم الثامن من رمضان

اللهمّ أعطنّي أَكْثَرَ مِمَّا طلَبت فِي دعَائي وأعظّم مِمَّا قُلْت فِي صلاَتي و لَا تردنِي و فِي نفسّي شَيء مِن أمنيّاتي.



اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامٌ الصَّائِمِين وقيامي فِيهِ قِيَامُ الْقَائِمِين وَنَبَّهَنِي فِيهِ مِنْ نَوْمِ الْغَافِلِين وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِين وَاعْفُ عَنِّي ياعافيا.



اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ ، اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ ، اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ ، وَ باعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ ، وَ اجْعَل لِي نَصيباً ، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ ، وَ وَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ ، آمِين .



دعاء اليوم الثامن من رمضان 2021

اللَّهُمّ إنَّا نَسْأَلُك بِحَقّ بَدِيعٍ مَا بَثَثْته مِن أَنْوَار جَمَال فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ أَنَّ ترزقنا قُلُوبًا عَلَى أَسْكَن قَلْب وَهَبَتْه لِعَبْد اصْطَفَيْتَه لِيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا ؛ حَتَّى نذوق حَلَاوَة دَوَام مددك وعطفك وكرمك فِي كُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ .



اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ إلَّا وَقَدْ غَفَرْتُ لَنَا وَفَرّجْت هُمُومَنَا وَفُتِحَت لَنَا أَبْوَابَ الرِّزْق وَالسَّعَادَة ، وَاَللَّهُمّ اشْف مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِين أَجْمَعِين .



يَارَبّ الْفَلَق افْتَحْ لِي مَا اِنْغَلَق وتولّني فِيمَن تولّيت ، وِلَايَة أَعْتَنِي بِهَا وَاكْتُفِي لَا يَضُرّنِي ضارٌ وَلَا يمسّني نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ . . أَنْت وليّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِك قُوَّتِي وكفايتي وغناي يَارَبّ .

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2021

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ».

قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ غَشِّنِي فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْعِصْمَةِ، وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنْ عَائِبَاتِ التُّهَمَةِ، يَا رَءُوفاً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ».

«اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ».

دعاء اليوم الثامن من رمضان مكتوب

ويستحب قول هذا الدعاء: «اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ، و اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك».

«اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، اللّهُمَّ أعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وآثامه، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ، اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ للتقي وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ».

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ .



عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَ جَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ".