عقب أنباء وقف عرضه.. كل ما تريد أن تعرفه عن أزمة مسلسل الطاووس .. بيان من الأعلى للإعلام وتضامن النجوم مع صناعه

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن توقف عرض مسلسل الطاووس ، عقب الجدل المثار حوله خاصة مع البيان الصادر بحقه من المجلس الأعلى للإعلام، وقد نفى مصدر خاص داخل “الطاووس”، وقف عرض حلقات المسلسل أو حتى خضوعهم للتحقيق بعد أيام من بيان المجلس الأعلى للإعلام حول مخالفة العمل لما وصف بـ الأكواد التي أصدرها وتسيء للأسر المصرية.



بيان الأعلى للإعلام

وبعد مرور أسبوع على عرضا لمسلسل قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل الطاووس ، ومسئولي القنوات التي تعرضه بعد تلقي شكاوى عديدة حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس وتسيء للأسر المصرية.

أيضا يواجه منتجو العمل والقنوات التي تعرضه شكاوى خاصة بالفواصل الإعلانية ومدتها، لعدم التزامها بتقليص المساحات الإعلانية وفق قرار المجلس الأعلى للإعلان الصادر قبيل شهر رمضان.

تلامس مسلسل الطاووس مع الأكواد التي أصدرها المجلس، للحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والعنف سواء اللفظي أو الجسدي وفق بيانه الرسمي.

وأكد المجلس، في بيان أمس الأول الأحد، على أنه ينحاز إلى حرية الفن وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.

وأضاف المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد مصدر خاص بفريق عمل مسلسل الطاووس، أن أسرة العمل التزمت بشكل تام بالابتعاد عن الابتذال، مشيرًا إلى أن الحلقات تم عرضها على لجنة مشاهدة بالرقابة وأشادت بها ولم تبد ملاحظات جوهرية على الأحداث.





دعم نجوم وصناع الفن

وكتبت منى زكي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام ، هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس" وهو الهاشتاج الذي أطلقه الجمهور لدعم المسلسل، حيث يدافع المسلسل عن المرأة وقضيتها وحقوقها، دون أي لفظ أو مشهد خادش للحياء أو يحرج أعين الجمهور.



كما تضامنت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت "الطاووس .. ادعم مسلسل الطاووس"، وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور، وصفاء جلالى وأسماء أبو اليزيد".

تباين الآراء حول الطاووس

تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمات مسلسل الطاووس من البداية، فالبعض يرى أن القصة التي يطرحها المسلسل شائكة لكنها تستحق أن تعرض على الشاشة، فيما يرى البعض الآخر أنه لا يجب تقديم هذه المادة في موسم مشاهدة الأسرة المصرية بكل أفرادها للعمل.

ودشن رواد موقع تويتر، هاشتاج مناهض للعمل باسم "مسلسل الطاووس ضد القيم"، حمل العديد من الآراء المتباينة ما بين دعوات الإيقاف، ورسائل الدعم لصناعه.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.