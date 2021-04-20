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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

احتفالية الأعلى للإعلام بتوفيق أوضاع عدد من القنوات والمواقع |50 صورة وفيديو

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه.

 

ورحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، ووجه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا إن احتفالية اليوم لتسليم المواقع والقنوات الفضائية التي وفقت أوضاعها، شهادات اكتمال الترخيص مثلما حدث الأسبوع الماضي في احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة وتم تسليم معظم الإصدارات القومية شهادات الترخيص.

 

الإعلام المصري والقضايا الوطنية

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الإعلام المصري لعب ومازال دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوي للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما فى توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

 

وأضاف أن ترخيص الوسائل الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصحف هي عملية تنظيم قانونية، غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية، وليس التقييد، مطالبا جميع الكيانات الإعلامية بالمبادرة بتوفيق أوضاعها، قائلا: "نرحب بجميع الكيانات الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية الراغبة في العمل بمصر ونعمل على تقديم جميع التسهيلات اللأزمة".

 

 استمرار اللقاءات مع الوسائل الإعلامية المختلفة

وأوضح أن المجلس يهدف إلى استمرار اللقاءات مع الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك مع الوزراء والمسئولين كونها لقاءات هادفة للغاية، مضيفا أن المجلس عقد ما يقارب من 15 لقاء مع مسئولين ووزراء وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا المصرية الهامة، مثل قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه أصبح هناك جسر تواصل بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار من خلال تلك اللقاءات.

 

الاتحاد الأوروبي شركات المالتي ميديا العالمية

ولفت إلى أنه ناقش خلال لقائه السفير الفرنسي، الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاته الشاقة مع الشركات المالتي ميديا العالمية والتي تريد فرض سيطرتها فيما تعمل الدول على وضع ضوابط لحماية الإعلام الوطني.

 

وعقب ذلك قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسليم الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

 المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨

يشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أنه "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".

 

كما نصت المادة 70 الفقرة الثانية على "تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة".

 

من جانب آخر استقبل كرم جبر السفير الفرنسى بمكتبه قبل انعقاد الاحتفالية ناقش خلال اللقاء كيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

 

الاتحاد الأوروبي والتوازن بين المصالح القومية وطغيان الشركات الكبرى

 وقال جبر إن الاتحاد الأوروبي يقوم بعمل مناقشات لعمل توازن بين المصالح القومية أو المصالح الوطنية للدول وبين محاولات طغيان الشركات الكبرى، مؤكدا أن هناك مفاوضات شاقة جدا.

 

ولفت جبر إلى أنه طلب من السفير الفرنسي بالقاهرة أن يتم الاستفادة من الخبرة والتجارب وهو وعد بأن يتحدث مع الاتحاد الأوروبي ليكون هناك تعاون مشترك، موضحا  أننا هنا في مصر ليس الهدف التقيد أو فرض ضرائب أو وضع رسوم، بل هي عملية تنظيمية بحتة وفقا للقانون لحماية أطراف العملية الإعلامية، مؤكدا أنه يريد مزيد من المواقع ومزيد من القنوات، ومزيد من الإجراءات وأن جميع الأخطاء التي تحدث يتم معالجتها بوسائل ديمقراطية.

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الأعلي لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية القنوات الفضائية كرم جبر السفير الفرنسي

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