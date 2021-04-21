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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4/21 /2021 .. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الابراج   ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  الاثنين على الصعيد العاطفي والصحي إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21-4 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

 

برج الحمل

 

اتبع نصيحة الزملاء ذوي الخبرة لأنهم سيساعدون على حل المشكلات التي كانت تشغل عقلك مؤخرًا.

 

برج الثور


  احذر إذا كان لديك تاريخ من الحساسية. اختر حذاءًا مريحًا لأن برج الثور قد يضطر إلى المشي كثيرًا.
برج الميزان

برج الجوزاء

من الممكن حدوث خلل في وظيفة الجهاز الهضمي. لذلك ، لا تكسر نظامك الغذائي ، واشرب المزيد من السوائل ولا تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية.

برج السرطان

حاول ألا تعمل لساعات إضافية في العمل. سيكون رائعًا إذا أكمل برج السرطان معظم المهام المخطط لها في النصف الأول من اليوم.

برج الأسد


 إذا انتهت علاقتك السابقة بالاضطراب ، فلا تشعر بالتشاؤم لأنك قد تجد الشخص الخطأ. إذا كنت ترغب في ذلك ، استمع إلى اقتراحات الأشخاص الأقرب إليك حول كيفية العثور على صديقك الحميم.

برج العذراء

الانشغال الشديد بالعمل والمشاكل الاقتصادية يمكن أن يضر بالصحة. في هذه الأوقات سريعة الخطى ، من المهم الانسحاب من انشغال اليوم للتأمل وإيجاد السلام الداخلي.

برج الميزان

حاول أن تهدأ ، فستتمكن من فهم الموقف وإيجاد مخرج. إن انجذاب الميزان إلى شخص ما قوي جدًا لدرجة أنك تريد رؤية هذا الشخص المميز طوال الوقت.

برج العقرب

يعرف العقرب كيف يقود الآخرين ويوجههم ، لكنك تجد صعوبة في تفويض العمل و لذلك عادة ما تنفق طاقة وساعات عمل أكثر مما ينبغي. هذا له تأثير مباشر على الصحة العقلية والجسدية.

برج القوس

سوف يقضي القوس وقتًا أفضل مع شريكهم. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم حماية الحياة الشخصية من التدخل الخارجي

برج الجدي

 لا تشعر بالذنب لكونك غير منتج طوال الوقت. يحتاج الجسم أيضًا إلى الراحة والاسترخاء

برج الحوت

: سيكون للطلاب والعاملين في مجال الاتصالات أو التسويق ثروة خاصة. في العمل ، يبدو أن المدير على وشك أن يمر بيوم سيئ ، لذلك من المتوقع أن تكون هناك بعض الخلافات.

حظك اليوم المشكلات برج الثور

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