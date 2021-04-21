فيديو جراف.. إجراءات حكومية مشددة لتقليل آثار الموجة ثالثة من كورونا

استنكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة ما تشهده الدولة خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذى يتطلب من الجميع الحرص الزائد.

الحكومة تستعد لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة في معدل الإصابات، وسط توقعات بأن تكون الأشرس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولعل أبرزها تحذير المصريين من التطور الجديد المرتقب لانتشار الفيروس داخل الدولة، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي هذه الموجة بسلام كما حدث في الموجتين الأولى والثانية.



ولمزيد من التفاصيل حول إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا شاهد الفيديو جراف التالى.

