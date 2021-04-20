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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاملا أمه.. محمد رمضان ينشر فيديو من مسلسل موسي.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له وهو يحمل أمه من مسلسل “ موسي ”  من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل  الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وعلق محمد رمضان قائلا “ الأم #موسى #ثقة_في_الله_نجاح ”.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

محمد رمضان سمية الخشاب الفنان محمد رمضان عبير صبري مسلسل موسى

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