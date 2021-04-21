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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر .. تعرف على أسعار و مواصفات هيونداي I20 موديل 2021.. صور

جديد في مصر .. تعرف
جديد في مصر .. تعرف على أسعار و مواصفات هيونداي I20 موديل 20

تقدم شركة هيونداي الكورية باقة من الإصدارات المتنوعة داخل الأسواق العالمية، و تعد النسخة I20 موديل 2021 واحدة من إصدارات الهاتشباك و التي ستنافس بقوة داخل السوق المصري للسيارات، و تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات و هم  SPIRIT و DYNAMIC و ELITE و ULTIMATE.

يبلغ طول السيارة وفقا للقياسات الهيكلية بنسبة بلغت 4040 مم، و 1775 للعرض، و بارتفاع فقدر بـ 1450 مم، مع مساحة تخزين تسع لـ 351 لتر.

 

و تستمد هيونداي I20 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بينما ترتكز على جنوط رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، و زودت من الداخل بعدة تجهيزات و منها، مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل أندوريد أوتو وآبل كار بلاي.

 

كما تحتوي على حزمة من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و برامج المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مرايات جانبية كهربائية.

و يبلغ سعر هيونداي I20 موديل 2021 بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 SPIRIT محرك 1400 سي سي بسعر 265 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  DYNAMIC 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 285 ألف جنيه.

 

 الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  ELITE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 295 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل  ULTIMATE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 305 ألف جنيه.

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