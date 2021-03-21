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سيارات

أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور

الأحد 21/مارس/2021 - 10:12 م
افضل 5 سيارات فئة
افضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي
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صبري طلبه

حققت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، نظرًا لامتلاكها للعديد من القدرات مثل، مساحتها الداخلية الرحبة و التي تناسب العائلة، وقدرتها على تحمل الطرق المختلفة نسبة لارتفاعها المناسب عن الأرض، بالاضافة إلى التجهيزات و الفئات المطروحة من قبل كل شركة وتحت اسم كل شعار.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع صدى البلد الاخباري أفضل 5 سيارات من فئة الـ SUV داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021.


1 – تويوتا كورولا كروس موديل 2021

 

تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1800 سي سي، بقوة 121 حصانا، و عزم دوران 142 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، كما تأتي بعجلات رياضية بقياس 17 بوصة، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و عجلة قيادة متعددة المهام، و فتحة سقف كهربائية.

 

ويبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 بقيمة قدرها :

 

الفئة الأولى LE HEV بسعر 83.605 ريالا سعودية.

الفئة الثانية XLE HEV بسعر 89.470 ريالا سعوديا.

الفئة الثالثة LTD HEV بسعر 100.165 ريالا سعوديا.

 

 

2 – نيسان باترول موديل 2021

 

تأتي نيسان باترول عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، بينما زودت بنوعين من المحركات الأول سداسي الاسطوانات، بقوة 275 حصانا، و عزم دوران 394 نيوتن/متر، سعة 4000 سي سي، كما دعمت بمحرك ثان سعة 5600 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، ينتج قوة 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران 560 نيوتن/متر.

 

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان باترول موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  XE 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 196.339 ريالا سعوديا.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  SE T2 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 227.524 ريالا سعوديا.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل   SE PLATINUM CITY 2021محرك 4000 سي سي بسعر 265.639 ريالا سعوديا.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 FULL OPTIONSE FULL OPTION محرك 4000 سي سي بسعر 374.550 ريالا سعوديا.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021  LE PLATINUM CITY 5600 سي سي بسعر 358.039 ريالا سعوديا.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل NISMO 2021 محرك 5600 سي سي بسعر 688.050 ريالا سعوديا.


 

3 – هيونداي كريتا موديل 2021

 

تستمد هيونداي كريتا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة قدرها 115 حصانا، و 144 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من طراز CVT، و تضم فتحة سقف بانوراما، و مثبت سرعة، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة بقياس 7 بوصة، ومستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطاف، و عجلات رياضية 17 بوصة.

 

ويبلغ سعر السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  BASIC 2021 بسعر 66.900 ريال سعودي.  

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  MID 2021 بسعر 79.750 ريالا سعوديا.

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  TOP 2021 بسعر 87.450 ريالا سعوديا.      

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SX 2021  بسعر 110.500 ريال سعودي.


 

4 – بيجو 5008 موديل 2021

 

تستمد بيجو 5008 موديل 2021 عزمها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، و240 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى قدرها 206 كم/ساعة، و تعتمد على مصابيح LED  أمامية و خلفية، و عجلات رياضية دعمت بجنوط معدنية، و حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم.

 

ويبلغ سعر السيارة بيجو 5008 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  ALLURE 2021محرك 1600 سي سي بسعر 125.375 ريالا سعوديا.

الفئة الثانية أوتوماتيك GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 141.625 ريالا سعوديا.

 

 

5 - هوندا CRV موديل 2021

 

تضم السيارة باقة من التجهيزات ووسائل الأمن و السلامة، وأنظمة المكابح المتطورة، بينما تتسارع السيارة من وضع الاستعداد 0 حتي تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية تصل إلى 9 ثوان، بسرعة قصوى قدرها 200 كم/ساعة، تستمد عزمها من محرك بسعة 2400 سي سي، ينتج قوة قدرها 184 حصانا، و عزم دوران 244 نيوتن/متر.

 

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هوندا CRV موديل 2021.

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  EX PLUS AWD 2021  محرك  2400 سي سي بسعر 135.597 ريالا سعوديا.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOURING AWD 2021 محرك  2400 سي سي بسعر 151.767 ريالا سعوديا.

أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور
أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور
أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور
أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور
أفضل 5 سيارات فئة الـ SUV داخل السوق السعودي| صور
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