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سيارات

لمحبي سيارات الـSUV في السعودية .. هذه السيارة مناسبة وهذا سعرها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:14 م
هيونداي توسان 2021
هيونداي توسان 2021
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أماني نوار
تعتبر سيارات الـ SUV، هي خيار السيارات الأفضل للعائلات في دول الخليج خاصة في السعودية ومن أفضل سيارات SUV هي سيارة هيونداي توسان 2021 ، واستطاعت هذه السيارة أن تلقى الكثير من الاهتمام في مصر ودول الخليج لما تتمتع به من شكل رياضي وانسيابي.


مواصفات سيارة توسان هيونداي 2021

تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سي سي ، ويولد قوة 130 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن متر/ ، ومعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .


تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة ، وظهرت في الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل " ABS" ، المانع للانغلاق ، مع برنامج إلكتروني EBD ، وفرامل يد إلكتروني بالإضافة إلى أنظمة صعود الشواهق ، والمرتفعات ، بخصاية الثبات الممتد عن المنحدرات الرأسية .


وتحتوي السيارة على شاشة قياس 7 بوصات، تتوسط المقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة ، مع أنظمة الملاحة ، وشاشة عدادات قياس 4.3 بوصة ، ومجهز بحساسات ركن ، وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة ، مع 6 مكبرات صوت ، وكسوة جلد لمقاعد السيارة ، وخاصية التحكم في الكراسي الكهرباء مع تغيير وضعيات وكسوة وجلد المقاعد .


وجاءت أسعار السيارة في السعودية على النحو التالي :
بلغ سعر الفئة الأولى 86.295 ريال
سعر الفئة الثانية 87.175 ريال
سعر الفئة الثالثة 87.890 ريال
سعر الفئة الرابعة 88.990 ريال
سعر الفئة الخامسة 129 ألف ريال

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