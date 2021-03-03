لمحبي سيارات الـSUV في السعودية .. هذه السيارة مناسبة وهذا سعرها

تعتبر سيارات الـ SUV، هي خيار السيارات الأفضل للعائلات في دول الخليج خاصة في السعودية ومن أفضل سيارات SUV هي سيارة هيونداي توسان 2021 ، واستطاعت هذه السيارة أن تلقى الكثير من الاهتمام في مصر ودول الخليج لما تتمتع به من شكل رياضي وانسيابي.
مواصفات سيارة توسان هيونداي 2021
تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سي سي ، ويولد قوة 130 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن متر/ ، ومعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .
تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة ، وظهرت في الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل " ABS" ، المانع للانغلاق ، مع برنامج إلكتروني EBD ، وفرامل يد إلكتروني بالإضافة إلى أنظمة صعود الشواهق ، والمرتفعات ، بخصاية الثبات الممتد عن المنحدرات الرأسية .
وتحتوي السيارة على شاشة قياس 7 بوصات، تتوسط المقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة ، مع أنظمة الملاحة ، وشاشة عدادات قياس 4.3 بوصة ، ومجهز بحساسات ركن ، وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة ، مع 6 مكبرات صوت ، وكسوة جلد لمقاعد السيارة ، وخاصية التحكم في الكراسي الكهرباء مع تغيير وضعيات وكسوة وجلد المقاعد .
وجاءت أسعار السيارة في السعودية على النحو التالي :
بلغ سعر الفئة الأولى 86.295 ريال
سعر الفئة الثانية 87.175 ريال
سعر الفئة الثالثة 87.890 ريال
سعر الفئة الرابعة 88.990 ريال
سعر الفئة الخامسة 129 ألف ريال