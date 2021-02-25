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سيارات

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:29 م
هيونداي توسان 2022
هيونداي توسان 2022
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صبري طلبه

تعتبر النسخة توسان واحدة من أكثر السيارات مبيعًا لشركة هيونداي، والتي تم استحداث تصميمها الخارجي لتأتي بمقدمة مختلفة ولمسات جريئة بداية من موديلات 2021، ولكن كشفت هيونداي العالمية عن عزمها إنتاج النسخة توسان موديل 2022، من داخل خطوط تصنيعها في مونتغمري الأمريكية والتي تقع بولاية ألاباما.

 

وتعد هي المرة الأولى التي ستنطلق فيها توسان من داخل الولايات المتحدة، و من المعرف أن مصنع الشركة في مونتغمري ينتج كلا من النسخة سوناتا وسنتافي والنترا، وتتميز السيارة بتصميم خارجي بمصابيح أمامية متعددة المقاطع الضوئية، وشبكات أمامية منقسمة، إلى جانب مصابيح الضباب الأمامية والتي تتكون من 4 كشافات صغيرة، وصادم أمامي باللون الأسود يحتوي على تطعيمات فضية اللون.

 

كما تضم توسان مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائح ضوئية، وأقطاب معدنية مزدوجة تعلو سقف السيارة، وعجلات رياضية كبيرة مزودة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق يجمع بيض اللون الفضي والأسود، مع واجهة خلفية تعتمد على مصابيح خلفية انسيابية، بالإضافة إلى مصابيح ثنائية على جانبي الصادم الخلفي.

 

ومن المفترض أن توسان 2022 ستحصل على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 190 حصان، وعزم دوران يبلغ 182 رطل، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، ومحرك آخر هجين سعة 1600 سي سي مزود بشاحن توربيني، بقوة اجمالية قدرها 230 حصان، ولم تعلن حتى الآن عن أسعار هذه النسخة.

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور
هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور
هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور
هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور
هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور
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