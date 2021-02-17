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سيارات

هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:07 م
هيونداي سانتا كروز
هيونداي سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup
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اشرف عطية
تقوم شركة هيونداي، عملاق صناعة السيارات الكورية، هذه الفترة باختبار سيارتها الجديدة هيونداي سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup والتي ظهرت رسميا أثناء اختبارها.


ظهرت السيارة الجديدة هيونداي سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup أثناء اختبارها على بحيرة متجمدة في فنلندا، ويبدو من التمويهات الكثيفة أن البيك أب لا يزال أمامها عدة أشهر قبل الطرح الرسمي.


ستشارك هيونداي سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup المنصة مع هيونداي توسان hyundai tucson الجديدة، بالإضافة إلى بعض التقنيات وملامح التصميم الخارجي المبهر.


ستتغير هيونداي سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup بشكل ملحوظ مقارنة بالنسبة الاختبارية المدشنة في 2015 ومن الطبيعي أن تتغير مع تطور لغة تصميم هيونداي في الأعوام الأخيرة.


وتهدف هيونداي لطرح سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup في الأسواق العالمية لمنافسة هوندا ريدج لاين honda ridgeline المحدثة وفورد مافريك ford maverick الجديدة.


وفتحت هيونداي الباب لتطوير موديلات بيك أب أخرى أكبر حجمًا للمهام الثقيلة في الأعوام القادمة، وستبدأ هيونداي بإنتاج سانتا كروز بيك اب hyundai santa cruz pickup في النصف الثاني من العام الجاري 2021 في مصنع مونتجمري في ولاية ألاباما الأمريكية مع طرحها كموديل 2022 في الأسواق التجارية عالميا.
هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها
هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها
هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها
هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها
هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها
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هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها