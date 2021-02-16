ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:00 ص
هيونداي RB 2021
هيونداي RB 2021
Advertisements
اشرف عطية
اهتم متابعو السيارات الجديدة مؤخرا بطرح إصدار جديد لطرازات هيونداي أكسنت hyundai accent rb في مصر كموديل 2021.


وتعتبر الفئة الجديدة هي الفئة الرابعة بين فئات السيارة الخمسة، حيث زاد عدد فئات السيارة الي خمسة بدلًا من أربعة باضافة الفئة الجديدة التي تأتي تحت أعلى فئات السيارة. 




مواصفات هيونداي RB 2021
تستمد السيارة هيونداي أكسنت hyundai accent rb قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.


الأمان في هيونداي RB 2021
هيونداي RB 2021 معزز بالعديد من وسائل الأمان منها 2 ايرباج، بالإضافة إلى الفرامل ABS وكشافات الشبورة في الأمام وايموبليزر ومثبت السرعة والعجلات 16 بوصة ونظام المسافة الخلفية لتبدو أكثر شبابا.
 

كماليات هيونداي RB 2021
ويتميز الإصدار الجديد من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بطارة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة وفاميه في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات.


وقد حصلت هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد في السعودية على تغييرات تصميمية في واجهتها الأمامية والخلفية ومقصورتها الداخلية، خلاف الإصدار الذي تم طرحه مؤخرا في مصر.


جاءت في الشبك ألامامي والمصابيح الأمامية ومصابيح ضباب بتصميم جديد، وزوائد أمامية سُفلية مطلية بالكروم اللامع، بالإضافة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 بوصة، وفي الخلف، حصلت على صدام خلفي مُحدث بلمسات كرومية أنيقة، وحساسات خلفية (كاميرا خلفية).

Accent RB 2021 سعر
تباع  هيونداي RB 2021 بسعر 249.900 جنيه.


وتأتي السيارة هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد بشاشة نظام ترفيهي بحجم 8 انش يُمكن ربطها بالجوال، حيث تدعم أنظمة كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية، مع تنجيد مخملي، وفتحات تكيف خلفية وفتحة يو اس بي للمقاعد الخلفية، كما تغير تصميم فتحات المُكيف بشكل بسيط.


هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 سعة 1400 سي سي سمارت بلس تباع بسعر 67.200 ريال، أي ما يعادل 280.000 جنيه مصري، وهيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد 1600 سي سي كاملة أعلى فئة بسعر 77.500 ريال، أي ما يعادل 322.000 جنيه مصري، وهيونداي اكسنت hyundai accent 2021 سعة 1400 سي سي سمارت بسعر 64.325 ريال، أي ما يعادل 267.500 جنيه مصري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت hundai accent 2021 الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا .. صور

أسعار هيونداي كريتا 2021 Hundai creta الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا.. صور

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

في ذكرى وفاة حسين صدقي .. اعرف سبب وصيته بـ"حرق أفلامه"

فضل قراءة سورة يس بعد الفجر

كفارة الحلف الكاذب .. مستشار المفتي يوضح

شاهد.. أحدث ظهور لشيماء سيف برفقة زوجها

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور