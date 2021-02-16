بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

اهتم متابعو السيارات الجديدة مؤخرا بطرح إصدار جديد لطرازات هيونداي أكسنت hyundai accent rb في مصر كموديل 2021.





وتعتبر الفئة الجديدة هي الفئة الرابعة بين فئات السيارة الخمسة، حيث زاد عدد فئات السيارة الي خمسة بدلًا من أربعة باضافة الفئة الجديدة التي تأتي تحت أعلى فئات السيارة.



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مواصفات هيونداي RB 2021 تستمد السيارة هيونداي أكسنت hyundai accent rb قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصانا وعزم دوران 156 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.



الأمان في هيونداي RB 2021 هيونداي RB 2021 معزز بالعديد من وسائل الأمان منها 2 ايرباج، بالإضافة إلى الفرامل ABS وكشافات الشبورة في الأمام وايموبليزر ومثبت السرعة والعجلات 16 بوصة ونظام المسافة الخلفية لتبدو أكثر شبابا.

كماليات هيونداي RB 2021 ويتميز الإصدار الجديد من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بطارة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة وفاميه في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات.







وقد حصلت هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد في السعودية على تغييرات تصميمية في واجهتها الأمامية والخلفية ومقصورتها الداخلية، خلاف الإصدار الذي تم طرحه مؤخرا في مصر.











جاءت في الشبك ألامامي والمصابيح الأمامية ومصابيح ضباب بتصميم جديد، وزوائد أمامية سُفلية مطلية بالكروم اللامع، بالإضافة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 بوصة، وفي الخلف، حصلت على صدام خلفي مُحدث بلمسات كرومية أنيقة، وحساسات خلفية (كاميرا خلفية).





Accent RB 2021 سعر

تباع هيونداي RB 2021 بسعر 249.900 جنيه.











وتأتي السيارة هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 الشكل الجديد بشاشة نظام ترفيهي بحجم 8 انش يُمكن ربطها بالجوال، حيث تدعم أنظمة كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية، مع تنجيد مخملي، وفتحات تكيف خلفية وفتحة يو اس بي للمقاعد الخلفية، كما تغير تصميم فتحات المُكيف بشكل بسيط.







