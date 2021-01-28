بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية بعد شهور من طرح توسان، عن تدشين سيارة هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line، مع ترقيات رياضية منها شبك أمامي أوسع وأطول و حواف تصنع انعكاسات إضافية انعمادًا على زاوية النظر إليها.





وحصلت هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line علي سبويلر خلفي طويل ، واكصدام جديد اكثر رياضية ونظام عادم مزدوج، وستتوفر الكروس أوفر الرياضية بسبعة ألوان مختلفة مع خمسة خيارات من الألوان مع سقف أسود فانتوم و جائت بأزرار لناقل الحركة بدلا من الفتيس التقليدي .





وتتوافر السيارة هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line بخيارات بين محرك الديزل سعة 1600 سي سي بقوة 136 حصان، ومحرك هايبرد بقوة 265 حصان، و نظام تعليق بتحكم إلكتروني، والذي يوفر المزيد من المتعة أثناء القيادة، حيث يستجيب بشكل أسرع وأكثر قوة لحركة السيارة وأوامر التوجيه لتشعر فعلا انك تقود سيارة رياضية من الطراز الاول .



وقررت هيونداي ترقية توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line ، مع مقاعد جلدية بخياطة متباينة باللون الأحمر، بالإضافة إلى عجلة قيادة N، ودواسات من السبائك المعدنية، وبطانة سقف سوداء لتعطيك شعوراً بالفخامة والأناقة .



