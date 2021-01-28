ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:18 م
هيونداي توسان ان
هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية بعد شهور من طرح توسان، عن تدشين سيارة هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line، مع ترقيات رياضية منها شبك أمامي أوسع وأطول و حواف تصنع انعكاسات إضافية انعمادًا على زاوية النظر إليها.

وحصلت هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line علي سبويلر خلفي طويل، واكصدام جديد اكثر رياضية ونظام عادم مزدوج، وستتوفر الكروس أوفر الرياضية بسبعة ألوان مختلفة مع خمسة خيارات من الألوان مع سقف أسود فانتوم و جائت بأزرار لناقل الحركة بدلا من الفتيس التقليدي .

وتتوافر السيارة هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line بخيارات بين محرك الديزل سعة 1600 سي سي بقوة 136 حصان، ومحرك هايبرد بقوة 265 حصان، و نظام تعليق بتحكم إلكتروني، والذي يوفر المزيد من المتعة أثناء القيادة، حيث يستجيب بشكل أسرع وأكثر قوة لحركة السيارة وأوامر التوجيه لتشعر فعلا انك تقود سيارة رياضية من الطراز الاول .

وقررت هيونداي ترقية توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line ، مع مقاعد جلدية بخياطة متباينة باللون الأحمر، بالإضافة إلى عجلة قيادة N، ودواسات من السبائك المعدنية، وبطانة سقف سوداء لتعطيك شعوراً بالفخامة والأناقة .

تأتي هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line إكصدام أمامي رياضي مع نافذة هواء أكبر لضمن افضل تبريد، وألواح حماية سفلية فضية، ومصابيح أمامية سوداء، ووضوح  خط ان لاين على الجانبين مع نوافذ جانبية بحواف سوداء لامعة، وأغطية مرآة باللون الأسود فانتوم، مع جنوط ألمنيوم قياس 19 انش .
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 بالفتيس الجديد DCT والجيل القديم.. صور

هيونداي تكشف عن توسان N LINE رسميا.. تعرف على المواصفات .. فيديو

ترشيحاتنا

هل صلاة الفجر قبل الشروق تحسب؟ أمين الفتوى يجيب

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

بعد المسحة الخامسة.. وائل الإبراشي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

احذر تلك العادات تضعف المناعة.. نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا..فيديو

رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور