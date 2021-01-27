طرح هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت في السعودية.. اعرف سعرها ومواصفاتها .. صور





وتعتمد هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت على العديد من خيارات المحرك فتأتي بمحرك بنزين تيربو T-GDI ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي 120 حصانا و171 نيوتن متر و متاحة ايضا بمحرك بنزين 1600 سي سي T-GDI عدد 4 أسطوانات تيربو بقوة 177 حصانا وعزم دوران قدره 265 نيوتن متر او محرك ديزل 4 أسطوانات 1600 سي سي تيربو 136 حصانا و 300 نيوتن.متر من عزم الدوران و جميع المحركات تتصل بفتيس مانيوال 6 سرعات أو اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش .





هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت





هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت معززة بشاشة تاتش 8 انش و مزودة بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويمنحكم نظام الصوت الرائع من KRELL و تتوفر بشاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي و قاعدة شحن لاسلكي للهواتف المحمولة بتقنية Qi .







أسعار هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت في السعودية







هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت

وتأتي السيارةبتصميم محدث و اكصدامات اكثر جرأة، بسقف لونين والمرايا الخارجية بلون مختلف و جموط 18 انش و داخلية عصريه، حيث تتوفر بلمسات ألوان مختلفة على فتحة التهوية، وذراع ناقل السرعات، وحلقة زر تشغيل المحرك، و بسهولة لتعديل وطي المقاعد الخلفية .السيارة هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت بها سبويلر خلفي و مصباح للفرامل LED مدمج، ونظام التحذير من الاصطدام في المنطقة غير المرئية ونظام التنبيه من التصادم الخلفي ونظام مراقبة ضغط الإطارات و نظام المساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي و نظام المحافظة على المسار و نظام تحذير وقوف السيارة الأمامي و كاميرا الرؤية الخلفية.تبدأ أسعارمن 89,050 ريال اي حوالي 373.000 جنيه مصري و حتي 114,235 ريال حتى 450.000 جنيه مصري لأعلى فئة .