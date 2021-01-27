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سيارات

شاهد.. مراسل صدى البلد يقود سيارة هيونداي كونا الكهربائية HYUNDAI KONA ويكشف عن قدراتها الخارقة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:26 ص
هيونداي كونا الكهربائية
هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric
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اشرف عطية
أصبحت السيارات الكهربائية الآن، محط اهتمام جميع محبي السيارات ، خصوصا بعد اتجاه العديد من الدول والحكومات للتحول الي استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق نطلعكم اليوم علي تجربة قيادة السيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric ، ونطلعكم على آخر المستجدات في ملف السيارات الكهربائية في مصر . 

السيارات الكهربائية

تنتمي السيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ، والنسخة التي قمنا بتجربتها اليوم هي الأعلي والتي تأتي ببطارية أقوى سعة ١٧٠ كيلووات بمدي سير يصل حتي 450 كيلو متر بالشحنة الواحدة . 

بطارية السيارة الكهربائية

يمكن شحن سيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric من خلال المخرج الكهربائي المنزلي بجهد 110 و 220  فولت أو من خلال محطات الشحن السريع DC و لكن يفضل أن لا تلجأ لها الا في حالات الضرورة القصوي حتي لا تجهد البطارية ويفضل ان تقوم بشحنها في المنزل فقط وتأتي بطول 4180 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1750 مم، وقاعدة عجلات 2600 مم . 

تكلفة ترخيص هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric

وصدرت مؤخرا قرارات بمنح ملاك السيارات الكهربائية تراخيص نهائية مثل السيارات التقليدية ، و لكن بدون ضرائب او رسوم مرتفعة مثل السيارات البنزين بل بتكلفة 600 جنيه فقط للسنة الواحدة . 

 هيونداي كونا الكهربائية

توفر هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric رحلة ركوب سلسة وموفقة والتعامل معها يجعل من السهل المناورة حتى على الطرق المتعرجة و تأتي مع نظام فرامل متجدد سلس و نظام توجية كهربائي بالكامل يضمن اعلي و ادق مستويات المناورة . 

ويمكن استيراد السيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric من الخارج باستخدام البطاقة الشخصية فقط ، وعن طريق اي مستورد بالضمان الشخصي و تأتي من كوريا مباشرة الي مصر . 

مميزات السيارة الكهربائية

وتتميز السيارات الكهربائية بأنها لا تحتاج صيانات دورية لأن محركها لا يضم سيور أو زيوت أو فلاتر وبوجيهات والأجزاء المتحركة فيها قليلة للغاية مما يجعلها اسهل بكثير في صيانتها . 

سعر السيارة الكهربائية

سعر هيونداي كونا الكهربائية في مصر
يبدأ سعر السيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric في مصر تتراواح سعرها من 665.000 جنيه للفئة الاولي و حتي 745.000 جنية للفئة الثانية و الاعلي تجهيزا بفتحة سقف و يمكن استيرادها من الخارج بحوالي 500.000 جنيه موديل 2019 . 

شاهد.. مراسل صدى البلد يقود سيارة هيونداي كونا الكهربائية HYUNDAI KONA ويكشف عن قدراتها الخارقة
شاهد.. مراسل صدى البلد يقود سيارة هيونداي كونا الكهربائية HYUNDAI KONA ويكشف عن قدراتها الخارقة
شاهد.. مراسل صدى البلد يقود سيارة هيونداي كونا الكهربائية HYUNDAI KONA ويكشف عن قدراتها الخارقة
شاهد.. مراسل صدى البلد يقود سيارة هيونداي كونا الكهربائية HYUNDAI KONA ويكشف عن قدراتها الخارقة
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