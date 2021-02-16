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سيارات

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:59 ص
مازدا mazda 3 الشكل
مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021
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اشرف عطية
طرحت شركة مازدا، عملاق صناعة السيارات اليابانية، أحدث طرازات مازدا mazda 3 موديل 2021، في مصر، ووفرت منها 3 فئات "سيدان" بالإضافة إلى فئة واحدة "هاتشباك" بـمحركات 1500 سي سي بأحدث التقنيات اليابانية SkyActiv لموديلات 2021 الجديدة


مواصفات مازدا 3 2021
تستمد السيارة mazda 3 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي سكاي أكتيف SkyActiv بقوة 110 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات.


تسارع mazda 3 2021
تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تحقق سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.  


الأمان في mazda 3 2021
مازدا 3 2021 بها باقة أمان بسبع وسائد هوائية ومساعد فرامل، وتأتي السيارة بمصابيح قابلة للتكيف في الأمام بشكل أوتوماتيكي القابلة للتكيف، مع حساسات للإضاءة والمطر، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف.


سعر مازدا mazda 3 موديل 2021 في مصر
mazda 3 2021 سبورت بسعر 425.000 جنيه

mazda 3 2021 اكسكيوتيف بسعر 480.000 جنيه

mazda 3 2021 بريميوم بسعر 520.000 جنيه 

mazda 3 2021 هاتشباك اكسكيوتيف بسعر 483.000 جنيه. 
أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
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