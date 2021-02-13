لأول مرة.. تويوتا لاندركروزر 2022 ستعمل بمحرك مازدا.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير جديد أن تويوتا لاند كروزر 300 القادمة، ستتم إضافة محرك ديزل تيربو بـ 6 أسطوانات سعة 3.3 لتر، والذي طورته مازدا لاستخدامه في الجيل القادم من CX-5 ، ومازدا 6.





ووفقًا للتقارير أكدت مازدا خططها، ذلك لطرح محركات جديدة ، بـ6 إسطوانات بحلول 2022، خاصة أن تويوتا ستطلق المحرك الجديد بـ6 أسطوانات قبل مازدا .





وكشف التقرير أن محرك مازدا الجديد سيولود قوة ما يقرب 282 حصان ، 600 نيوتن ، ولكن حتى الآن أن هذه القوة ستختلف إذا تم استخدامه في لاند كروزر





وتستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين V6 ، مزدوج التربو 3.5 لتر ، ونسخة هجينة في وقت لاحق ، ولكن من المتوقع ان تتخلى الشركة عن محرك تربو V8 ديزل سعة 4.5 لتر ، ومحرك بنزين V8 سعة 4.6 لتر



