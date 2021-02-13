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سيارات

لأول مرة.. تويوتا لاندركروزر 2022 ستعمل بمحرك مازدا.. اعرف التفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 07:59 م
تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر 2022
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أماني نوار
كشف تقرير جديد أن تويوتا لاند كروزر 300 القادمة، ستتم إضافة محرك ديزل تيربو بـ 6 أسطوانات سعة 3.3 لتر، والذي طورته مازدا لاستخدامه في الجيل القادم من CX-5 ، ومازدا 6.

ووفقًا للتقارير أكدت مازدا خططها، ذلك لطرح محركات جديدة ، بـ6 إسطوانات بحلول 2022، خاصة أن تويوتا ستطلق المحرك الجديد بـ6 أسطوانات قبل مازدا .

وكشف التقرير أن محرك مازدا الجديد سيولود قوة ما يقرب 282 حصان ، 600 نيوتن ، ولكن حتى الآن أن هذه القوة ستختلف إذا تم استخدامه في لاند كروزر

وتستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين V6 ، مزدوج التربو 3.5 لتر ، ونسخة هجينة في وقت لاحق ، ولكن من المتوقع ان تتخلى الشركة عن محرك تربو V8 ديزل سعة 4.5 لتر ، ومحرك بنزين V8 سعة 4.6 لتر

كما حصلت السيارة على شاشة نظام ترفيهي جديدة مقاس 12 بوصة ،والتي سيتم توفر أزرار للتحكم في المناخ ،كما تعمل المصابيح الامامية بنظام LED في الليل، وتتميز بتصميم أكثر شراسة مقارنة بالسابق، مع مصابيح خلفية أقل حجمًا.
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