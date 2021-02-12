لو مقيم في الإمارات.. تويوتا كورولا أفضل سيارة ممكن تشتريها

يبحث دائما المقيمون في دولة الإمارات على سيارة جيدة تناسب المعيشة والظروف التي يعيشون بها، وتعد تويوتا كورولا من أفضل السيارات التي يفضلها الكثير من المقيمين في دول الخليج ويبدأ سعر السيارة في الإمارات من 66 ألف درهم.
وتعتبر تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات مبيعا في الإمارات العربية المتحدة، وهي تعد من أكثر السيارات مبيعا في العالم منذ عام 1974.
وتتمتع السيارة بالعديد من الكماليات والتجهيزات الرائعة مثل الجنوط الرياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، وخلفية مع إضاءة نهارية LED، مع تكييف هواء اتوماتيك وزجاج كهربائي ومقعد كهربائي لدعم الفقرات القطانية.
ومن الداخل يوجد في السيارة شاشة عرض بقياس 7 بوصات ، مع أنظمة أبل كاربلاي ، وأندرويد ، ومن الداخل تكفي السيارة لـ5 ركاب، والمقاعد الأمامية توفر مساحة بالأسفل لامتداد القدم تصل إلى 42.0 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ38.3 بوصة.
وتستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة.
وتعتبر تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات مبيعا في الإمارات العربية المتحدة، وهي تعد من أكثر السيارات مبيعا في العالم منذ عام 1974.
وتتمتع السيارة بالعديد من الكماليات والتجهيزات الرائعة مثل الجنوط الرياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، وخلفية مع إضاءة نهارية LED، مع تكييف هواء اتوماتيك وزجاج كهربائي ومقعد كهربائي لدعم الفقرات القطانية.
ومن الداخل يوجد في السيارة شاشة عرض بقياس 7 بوصات ، مع أنظمة أبل كاربلاي ، وأندرويد ، ومن الداخل تكفي السيارة لـ5 ركاب، والمقاعد الأمامية توفر مساحة بالأسفل لامتداد القدم تصل إلى 42.0 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ38.3 بوصة.
وتستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة.