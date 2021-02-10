مواصفات تويوتا ياريس 2006 و 2008 .. اعرف السعر في سوق المستعمل

تمكنت شركة تويوتا اليابانية من عمل نقلة نوعية فريدة في عالم السيارات، وذلك منذ أن تأسست في عام 1937، وعلى مدار تاريخها الطويل والممتد استطاعت أن تقدم العديد من الإصدارات، مثل الايقونة الشهيرة كورولا، و باقة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة الهاتشباك والسيدان، و من بين الإصدارات التي قدمها الصانع الياباني المخضرم يأتي النموذج الذي يحمل اسم صانعه و لكن تحت مسمى "ياريس".

أنتجت السيارة للمرة الأولى في عام 1999 وكانت تقدم في باقي الأسواق العالمية تحت اسم تويوتا ايكو، و اشتق الاسم ياريس من كلمة شاريس "شاريتيه" و التي تعني إله السحر و الجمال اليونانية.

وعندما نتحدث عن هذا الاصدار فلابد أن نتذكر التصميم العصري لموديلات 2006 و 2008، و الذي أحدث حالة رواج كبيرة في الشارع المصري، حيث زود بنوعين من المحركات الأول يأتي بسعة 1300 سي سي وإصدار اخر سعة 1600 سي سي، وفي عام 2007 تم طرح موديل بسعة 1500 سي سي داخل أسواق الولايات المتحدة للسيارات.

ولكن يبقى الاصدار صاحب الـ 1300 سي سي هو الأشهر بينها، واعتمدت الشركة على تقديم نوعين من نواقل الحركة، الأول ذو مقبض يدوي الأداء "مانيوال" مكون من 5 سرعات، والآخر أوتوماتيكي الأداء.

تحتوي السيارة على عدد 2 من الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و تكييف هواء، وزجاج كهربائي للفئات الاعلى تجهيزًا، بالاضافة إلى لوحة عدادات أنيقة تتوسط قمرة القيادة.

ويتراوح سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2006 وحتى 2008 بسوق السيارت المستعملة بين 90 ألف جنيه وحتى 140 ألفا، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.