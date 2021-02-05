معلومات عن تويوتا لاند كروزر 2022.. صور مسربة

تعمل تويوتا حاليا على اختبار الجيل القادم من موديل لاندكروزر في روسيا، وتم تسريب صور للسيارة مع بعض المعلومات التي تم الحصول عليها .



السيارة تستمد قوتها بمحرك V6هجينة سعة 3.5 لتر،ومن المتوقع أن يتم توفير محرك ديزل تربو بست إسطوانات سعة 3.3 لتر ، ومن المتوقع أن يتصل المحرك الهجين بناقل حركة اوتوماتيكي بـ10 سرعات، ولكنه يولد قوة 416 حصان ، 600 نيوتن .



وظهرت السيارة في الصور المسربة وهي حاصلة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ، وذلك لتحديد السائق ،إعداد السيارة وفقا لتفضيلاته الشخصية .



وحصلت السيارة على شاشة نظام ترفيهي جديدة مقاس 12 بوصة ،والتي سيتم توفر أزرار للتحكم في المناخ ،كما تعمل المصابيح الامامية بنظام LED في الليل، وتتميز بتصميم أكثر شراسة مقارنة بالسابق، مع مصابيح خلفية أقل حجما.





وحتى الآن لم تكشف تويوتا بعد عن أي معلومات حول القادم من هذه السيارة، ولكن وفقا للصور المسربة سيتم الكشف عن السيارة قريبا وبالتحديد هذا العام، لذلك سيتم متابعة تويوتا في الفترة القادمة.

