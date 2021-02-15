هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور

هيونداي أكسنت صدار جديد لطرازات hyundai accent rb في مصر كموديل 2021 ، وتعتبر الفئة الجديدة هي الفئة الرابعة بين فئات السيارة الخمسة حيث زاد عدد فئات السيارة الي خمسة بدلًا من أربعة باضافة الفئة الجديدة التي تأتي تحت أعلي فئات السيارة . قامت شركة هيونداي بطرح إ





hyundai accent rb 2021





وجاءت الفئة الجديدة من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بعدد 2 ايرباج بالاضافة الي الفرامل ABS وكشافات الشبورة في الامام وايموبليزر ومثبت السرعة والعجلات 16 بوصة ونظام المسافة الخلفية لتضيف ما ينقصها في الفئات الاخري .





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وتأتي السيارة هيونداي أكسنت hyundai accent rb بنفس المحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.

ويتميز الاصدار الجديد من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بطارة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتووث وشاشة 7 بوصة وفامية في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات .



سعر الفئة الجديدة من هيونداي أكسنت hyundai accent rb في مصر



