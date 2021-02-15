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سيارات

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:25 ص
هيونداي أكسنت hyundai
هيونداي أكسنت hyundai accent rb
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اشرف عطية
قامت شركة هيونداي بطرح إصدار جديد لطرازات هيونداي أكسنت hyundai accent rb في مصر كموديل 2021 ، وتعتبر الفئة الجديدة هي الفئة الرابعة بين فئات السيارة الخمسة حيث زاد عدد فئات السيارة الي خمسة بدلًا من أربعة باضافة الفئة الجديدة التي تأتي تحت أعلي فئات السيارة .  

hyundai accent rb 2021

وجاءت الفئة الجديدة من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بعدد 2 ايرباج بالاضافة الي الفرامل ABS وكشافات الشبورة في الامام وايموبليزر ومثبت السرعة والعجلات 16 بوصة ونظام المسافة الخلفية لتضيف ما ينقصها في الفئات الاخري . 

hyundai accent rb 2021


وتأتي السيارة هيونداي أكسنت hyundai accent rb بنفس المحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.

ويتميز الاصدار الجديد من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بطارة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتووث وشاشة 7 بوصة  وفامية في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات . 

سعر الفئة الجديدة من هيونداي أكسنت hyundai accent rb  في مصر 

تباع الفئة الجديدة من هيونداي أكسنت hyundai accent rb بسعر 249.900 جنيه . 
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