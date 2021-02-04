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سيارات

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:05 م
هيونداي HYUNDAI AX-1
هيونداي HYUNDAI AX-1
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اشرف عطية
تعمل شركة هيونداي HYUNDAI على توسيع تشكيلة طرازات الكروس أوفر الخاصة بها , خصوصا وأنها تعلم جيدا أن هذة الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات و ستجني ثمار مبيعاتها المرتفعة، وقامت بإنتاج السيارة هيونداي HYUNDAI AX-1 والتي تنتمي لطراز السيارات الكروس اوفر.

تستمد السيارة السيارة هيونداي HYUNDAI AX-1 قوتها من محرك تيربو سعة 1000 سي سي مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي، وستحصل أيضا علي فرامل قرصية في جميع الزوايا الأربع، وهو أمر غير معتاد لسيارة صغيرة.

تقوم شركة هيونداي هذة الفترة باختبار السيارة هيونداي HYUNDAI AX-1 وتم التقاط صور تجسسية لها أثناء إجراء عملية الاختبار , ولم تكشف هيونداي HYUNDAI بعد عن اسمها، لكن اسمها داخل الشركة AX1 حتي الآن.

هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها هيونداي HYUNDAI AX-1 ، ويبدو أن السيارة في مراحل متقدمة من التطوير، حيث جُهزت السيارة بألواح هيكل إنتاجية، في حين تُخفي التمويهات الثقيلة المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية.

وأظهرت الصور التجسسية لأختبار هيونداي HYUNDAI AX-1 أن الاختبارات لم تسر على ما يُرام، حيث فقد سائق النموذج الأولي السيطرة على السيارة، وهو موقف سيء لما يُفترض أن يكون هاتشباك مرفوعة بشكل أكبر ولا توجد أي معلومات رسمية حتي الآن حول ان كانت هيونداي ستوفر السيارة  HYUNDAI AX-1 عالميًا أم ستكتفي ببيعها في آسيا.
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور
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سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

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