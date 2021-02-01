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سيارات

أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:34 م
أسعار و مواصفات هيونداي
أسعار و مواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور
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صبري طلبه
ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وقدرت تلك الزيادة بنحو 3 ألاف جنيهًا، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذا الطراز، والذي يعد أحد اصدارات هيونداي عن فئة السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم. 

جاءت اكسنت RB موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

حصلت السيارة على باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة مثل، فتحة سقف كهربائية، و مقود حركة مدعوم بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية، مثبت سرعة، بالاضافة إلى تكييف هواء، وزجاج كهربائى، وعدد 4 مكبرات صوتية.

بينما تمتعت الفئات الأعلى تجهيزًا بحزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ومرايات جانبية كهربائية.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 213.900 ألف جنيه بدلًا من 210.900 ألف جنيه.  
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 223.900 ألف جنيه بدلًا من 220.900 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DAB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.900 ألف جنيه بدلًا من 226.900 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 249.900 ألف بدلًا من 246.900 ألف جنيه.
أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور
أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور
أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور
أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور
أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور
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