هيونداي تطرح طرازات جديدة لجينيسيس الكهربائية

أعلن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، أن العلامة التجارية هيونداي جينيسيس Genesis، قامت بالعديد من عمليات التسجيل الخاصة بـ eG70 وeGV70 وeG80 وeGV80 وeG90 وeGV90، مؤخرا.





ولم يحدد المكتب سبب هذا التسجيل في أن العلامة التجارية هيونداي جينيسيس Genesis ستنتج بالفعل سيارات كهربائية مؤخرا بديلا للسيارات الهجينة أم ستحتفظ بحق ملكية هذه الأسماء والطرازات لها مستقبليا.





وكانت شركة هيونداي صرحت مسبقا بانها تشرع في نهج من أعلى إلى أسفل للسيارات الكهربائية، حيث ستبدأ الاستراتيجية بمركبات كهربائية باهظة الثمن وتسمح للتكنولوجيا بالتحول إلى نماذج أكثر بأسعار معقولة.





ثم كشفت Genesis أن أول EV لها، والتي تسمى مبدئيًا JW، من المقرر تقديمها هذا العام، بالإضافة إلى أنه سيتم توسيع خطها الكهربائي الكامل بحلول 2024.





تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تعتمد السيارات الكهربائية القادمة للعلامة التجارية الفاخرة على منصة e GMP المخصصة، وهو الأمر الذي يعطي المزيد من المصداقية لفكرة أن هذه المركبات التكميلية "الألقاب محفوظة لـ PHEVs.





وأكد الخبراء أنه سيكون من المنطقي كثيرًا أن يتم تطبيق اللقب "e" على المتغيرات الهجينة أو الأفضل من ذلك، المتغيرات الهجينة الإضافية، تمامًا مثل كيفية استخدام BMW للحرف "e" في إصدارات PHEV من طرازات ice العادية ومثل 320 e و520 e.